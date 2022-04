Chelsea, Kovacic: “Rimonta contro il Real Madrid? Facciamo come contro il Napoli”

Il centrocampista del Chelsea, Mateo Kovacic, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa in onore della sfida di domani sera col Real Madrid, suonando la carica a suoi dopo la brutta sconfitta della settimana scorsa di 1-3 con i spagnoli. A tal punto il giocatore, per far credere ancora ai tifosi e alla squadra nel passaggio del turno di Champions League, ha citato una partita contro il Napoli nella quale ha trionfato prima il club partenopeo per 3-1 e poi al ritorno i blues con 4-1. Queste le sue parole:

Mateo Kovacic. Chelsea-Real Madrid

“Siamo motivati a mostrare il nostro meglio nella sfida di domani, abbiamo le nostre possibilità di poter passare. Non abbiamo fatto la nostra migliore partita all’andata e il risultato non è stato positivo, ma c’è ancora qualcosa in cui credere e non vediamo l’ora di scendere in campo domani”.

Il calciatore ha poi aggiunto: “L’altro giorno ho rivisto la sfida contro il Napoli quando il Chelsea perse 3-1 in trasferta, ma poi vinse a Stamford Bridge per 4-1 riuscendo a passare il turno. Ricordo anche che nella stagione 2015/2016 con il Real Madrid perdemmo 2-0 a Wolfsburg e poi vincemmo 3-0 al Bernabeu. Nel calcio esiste sempre una possibilità di sorprendere, ma dobbiamo essere al 100% per poter riuscire nella rimonta”.