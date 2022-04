Cassano attacca: “Napoli deludente, un azzurro è inguardabile da 4 mesi”

Antonio Cassano, intervenuto nel corso della Bobo Tv, ha commentato duramente la sconfitta maturata dal Napoli contro la Fiorentina al Maradona, puntando il dito contro squadra e allenatore.

Queste le sue parole: “Il Napoli mi ha deluso. Non puoi vincere contro l’Atalanta a Bergamo a sei giornate dalla fine e poi perdere in casa contro la Fiorentina davanti a 50.000 persone che ti spingono verso lo Scudetto. Non giocavano contro il Bayern Monaco, alla squadra di Spalletti manca sempre quel passo in più e non è un caso che sia sempre successo in questi anni”.

Napoli Fiorentina (Getty Images)

Cassano: “Fabian Ruiz è inguardabile da 4 mesi”

Punta poi il dito duramente contro alcuni calciatori: “Fabian Ruiz è inguardabile da quattro mesi. Non mi è mai piaciuto e sta dando poco a livello qualitativo. Anche Zielinski sta deludendo, a parte i primi due-tre mesi di stagione poi ha sempre steccato. Metto anche Koulibaly tra quelli che stanno rendendo poco ultimamente, ma al Napoli sta mancando soprattutto il centrocampo, dove l’unico che si salva è Lobotka.”