Adani critico sul Napoli: “Quando ce n’è bisogno, non lo fa mai!”

L’ex calciatore ed attuale opinionista Rai, Lele Adani nel corso della trasmissione 90° minuto ha parlato della corsa scudetto, analizzando l’ultima giornata di campionato.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“L’Inter ha vinto bene in casa, ha trovato la vittoria, ma soprattutto ha ritrovato il gioco. Inoltre, Inzaghi ha recuperato giocatori importanti, come Brozovic: da quando è rientrato, due partite e due vittorie. Poi ha ritrovato geometrie e ritmo: un primo tempo così l’aveva fatto solo nel derby che poi ha perso. Adesso l’Inter si ricandida prepotentemente per il titolo“.

Per quanto riguarda il Napoli ha poi aggiunto: “Ennesimo appuntamento fallito nel momento cruciale, la Fiorentina ha fatto un’ottima partita. Gli azzurri hanno perso cinque partite in casa, quando devono fare un salto di qualità non lo fanno. È una sconfitta che fa molto male e che frena bruscamente la rincorsa al primo posto“.