UFFICIALE – Napoli, i convocati di Spalletti: la decisione su Rrahmani

Tra poche ore il Napoli sarà in campo al Maradona per l’attesissima sfida alla Fiorentina. Gli azzurri devono mantenere il ritmo scudetto e hanno bisogno di un’altra grande vittoria per continuare a sognare.

FOTO: LaPresse – Napoli Rrahmani

A tal proposito, arrivano buone notizie per Luciano Spalletti: Amir Rrahmani, come in realtà annunciato già dal tecnico toscano nella conferenza di ieri, è regolarmente convocato per la gara di oggi pomeriggio.

Sarà da capire se scenderà subito in campo al fianco di Koulibaly oppure se, in via precauzionale, sarà tenuto a riposo. Se così fosse, Juan Jesus è pronto a raccoglierne l’eredità.

Di seguito l’elenco dei convocati: