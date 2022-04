Il Milan impatta contro il Torino: Napoli a -2 dal primo posto

Si è da poco concluso il posticipo della 32esima giornata tra Torino e Milan. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i rossoneri non vanno oltre il pareggio. La squadra di Pioli non riesce a sfondare il muro eretto dagli uomini di Juric e porta a casa solo un punto. Il match è stato molto equilibrato con azioni pericolose sia da un lato che dall’altro. Nel secondo tempo le squadre hanno spinto al massimo per portare a casa la vittoria, ma non è bastato.

Torino Milan

I rossoneri salgono così a quota 68 punti e hanno solo due lunghezze di vantaggio su Inter e Napoli, entrambe a 66 punti. I nerazzurri hanno, però, una partita in meno e sembrano i favoriti per lo scudetto.