Spalletti non ha dubbi: “Lo sta facendo tutto il gruppo”

Ancora pochi istanti al fischio d’inizio del match del Maradona tra Napoli e Fiorentina, valido per la 32esima giornata di Serie A. Durante il prepartita è così intervenuto l’allenatore azzurro Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn:

Luciano Spalletti

“La squadra ha raggiunto il top della consapevolezza, li ho visti molto concentrati per farsi trovare preparati per questa partita. C’è una cosa fondamentale nel gruppo, tutti stanno facendo la stessa cosa e questa è la cosa più importante”. Azzurri alla caccia dei tre punti per tenere vivo il sogno Scudetto.