Rinnovo Juan Jesus, c’è la novità: il Napoli ha deciso

Oggi, contro la Fiorentina, Juan Jesus dovrebbe nuovamente scendere in campo da titolare. In tal caso, sarebbe la tredicesima volta in stagione: non male per un calciatore che veniva già etichettato come finito.

FOTO: Getty – Atalanta Napoli Juan Jesus

Il brasiliano ha sostituito egregiamente Koulibaly durante la sua assenza per la Coppa d’Africa e, quando chiamato in causa, ha sempre risposto presente.

Proprio per questo motivo, secondo La Repubblica, il Napoli ha intenzione di esercitare l’opzione per il rinnovo automatico del suo contratto, con la possibilità che Juan Jesus rimanga dunque in azzurro fino a giugno 2023.