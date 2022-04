Napoli da record, nessuno come gli azzurri in Europa: il dato

Manca sempre meno all’inizio di Napoli–Fiorentina, gli azzurri si apprestano a giocare una partita molto importante che può valere più di 3 punti.

Una delle armi vincenti di questo Napoli sono stati sicuramente i gol da punizione indiretta; Spalletti ed il suo staff hanno fatto un grande lavoro in questo senso.

Napoli

Difatti, durante il prepartita nello studio di Dazn, è stato analizzato questo dato riguardante le punizioni indirette: il Napoli nei top 5 campionati europei è la squadra ad aver segnato, insieme al Bayern Monaco, più gol da punizione indiretta.

I partenopei e la squadra bavarese hanno messo a segno ben 7 reti, seguono Friburgo e Reims a quota 6.

Quest’arma in più che ha il Napoli potrà essere fondamentale anche per la partita di oggi nel caso gli azzurri non riuscissero a sbloccare il risultato.