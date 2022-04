Italiano esulta: “L’abbiamo fatto dopo il pareggio del Napoli”

Il Napoli crolla tra le mura amiche contro un’ottima Fiorentina che frena la corsa Scudetto degli azzurri. Tre gol subiti, troppi, per una difesa che fino ad oggi era la migliore del torneo e soprattutto quinta sconfitta casalinga sulle sei totali in stagione.

Al termine della partita, ai microfoni di Dazn è così intervenuto il tecnico dei viola Vincenzo Italiano a sottolineare l’ottima prestazione dei suoi:

Vincenzo Italiano, Napoli-Fiorentina

“Sono davvero felice per quello che ho visto oggi in campo. Ci siamo confermati dalla partita di San Siro, chiedevo coraggio e personalità e i ragazzi ci sono riusciti. Abbiamo fatto una grande impresa in uno stadio gremito come quello di oggi.

Siamo venuti con il timore di uscire con le ossa rotte e dovevamo essere concentrati, quel timore ci ha aiutato a fare questa prestazione e possiamo essere soddisfatti. Abbiamo ritrovato la concretezza che era mancata ultimamente, e oggi ci siamo riusciti.

Cabral sta facendo un percorso che è normale, lo fa chiunque arriva da fuori, ha bisogno di ambientarsi ma è in grande crescita dal punto di vista fisico. Sta facendo molto bene e oggi ha fatto un grandissimo gol.

Cabral, Napoli-Fiorentina

Sapevamo che nel momento in cui si cercava il recupero della palla potevamo concedere profondità a Osimhen, ma i difensori sono stati bravissimi oggi, sono usciti sempre con i tempi giusti e abbiamo limitato un grandissimo attaccante come Osimhen. Siamo stati concentrati e siamo usciti fuori con una prestazione di livello, dal riscaldamento già si percepiva quanto fossero concentrati i ragazzi.

In determinate partite non serve a nulla rintanarsi in difesa e sperare nella giocata del singolo, ho capito dopo il pareggio che lo stadio poteva diventare un’arma in più sull’onda dell’entusiasmo e ho deciso di inserire giocatori offensivi e di qualità, Ikone ha fatto gol e mi ha dato ragione.

L’obiettivo Europa League è concreto, noi ci siamo, qualche merito lo abbiamo e meritiamo di stare lì. Mancano poche partite e non molleremo.”