Il Milan pareggia, Pioli: “Scudetto? Accadrà fino alle ultime giornate”

Da pochi minuti si è concluso il match tra Torino e Milan. La capolista non è riuscita ad andare oltre il pari contro un ottimo Torino e ora ha due punti di vantaggio sulle inseguitrici Inter e Napoli.

Torino Milan

Nel post-partita, Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato intervistato ai microfoni di Dazn dove ha parlato del momento che vive la sua squadra e anche della corsa scudetto.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“C’è sicuramente tanta amarezza, ma nelle ultime settimane tutte le squadre etichettate come favorite hanno fatto passi falsi. La Serie A è un campionato competitivo, i passi falsi possono capitare. Io devo analizzare la prestazione della mia squadra, qualcosa in più si può sempre fare ma come dicevo prima i ragazzi hanno interpretato bene la gara e hanno dato tutto in campo.“

“Io non ho visto una squadra nervosa, ansiosa. Ho visto una squadra che ha provato a creare difficoltà ed è stata equilibrata. Sappiamo tutti quanto pesano queste partite, i punti sono più pesanti e ci sta che ci sia un po’ più di pressione, ma ce la siamo creata e l’abbiamo voluta. La squadra è giovane e la stiamo gestendo bene. Mancano sempre meno partite, ma siamo lì a lottare per qualcosa di importante.

Percentuali scudetto? Non fanno per me, non ci indovino mai. Prima eravamo favoriti noi, poi il Napoli, poi l’Inter Può succedere ancora di tutto: fino alle ultime due giornate ci sarà grande equilibrio e noi dobbiamo stare sul pezzo”.