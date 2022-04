Iannicelli avverte: “Le parole di Spalletti mi preoccupano, il Napoli non può permetterselo”

Peppe Iannicelli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canele 21 nel corso della trasmissione Campania Sport. Iannicelli oltre ad analizzare il match contro la Fiorentina, si è soffermato su alcune dichiarazioni di Luciano Spalletti che hanno destato qualche preoccupazione.

Di seguito le dichiarazioni di Iannicelli:

“C’è un campanello d’allarme. Spalletti dice che il Napoli ha centrato la Champions, che era il suo obiettivo. Io, però, non vorrei che subentrasse la gratificazione per questo traguardo e ci si fermasse mentalmente. Non è che c’è un appagamento psicologico e che, anche se non arriva lo scudetto, si pensa che nessuno l’aveva chiesto? Attenzione al pericolo che, raggiunto il traguardo della Champions, quello dello Scudetto venga considerato non necessario”.