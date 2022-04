FOTO – Il Napoli lancia le nuove felpe e tute dedicate a Maradona

Come annunciato nei giorni scorsi, oggi il Napoli, tramite i suoi canali social, ha reso note le nuove tute e felpe dedicate a Diego Armando Maradona.

Realizzate in collaborazione con EA7, le nuove collezioni dedicate a Maradona saranno disponibili in due colori – azzurre e blu – e sono già in vendita sul sito del Napoli e su Amazon. Il prezzo è di 180€ per le felpe e 220€ per le tute.

Per l’occasione, Juan Jesus, Mario Rui, Politano e Malcuit si sono riscoperti “modelli per un giorno”. I giocatori del Napoli indosseranno le tute già nella giornata di oggi, all’ingresso in campo contro la Fiorentina.