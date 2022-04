Fabian Ruiz-Napoli, la decisione sul rinnovo: quando se ne parlerà

In un momento così importante della stagione è bene rimanere sempre concentrati sul presente, senza guardare troppo in là. “Pensare partita dopo partita” non è solo un diktat che molti giocatori e allenatori ripetono davanti alle telecamere, ma è ormai diventata una vera e concreta necessità per tutto il mondo Napoli.

FOTO: Getty – Fabian Ruiz Napoli

Proprio per questo motivo, è bene che i pensieri di Fabian Ruiz siano tutti riversati sul campo e non sul rinnovo di un contratto in scadenza nel 2023. Proprio per questo motivo, come riporta Il Mattino, se ne parlerà soltanto più avanti, quasi certamente in estate.

Senz’altro si cercherà un punto d’incontro per il rinnovo e solo in quel momento sarà tutto più chiaro riguardo al suo futuro.