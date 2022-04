Alvino critica Spalletti: “Deve fare mea culpa, oggi ha sbagliato una scelta”

La sconfitta maturata oggi contro la Fiorentina frena inevitabilmente la corsa scudetto degli azzurri. Diversi svarioni difensivi e alcune prestazioni sottotono dei singoli, hanno spianato la strada ad una buona Fiorentina che è riuscita così ad imporsi al “Maradona”.

Luciano Spalletti Napoli

Carlo Alvino, noto giornalista, ha provato a spiegare i motivi della debacle azzurri, trovando in Spalletti uno dei colpevoli. Attraverso il suo profilo Twitter, Alvino ha criticato il tecnico di Certaldo per alcune scelte di formazione. Secondo il giornalista, infatti, Spalletti avrebbe schiarato alcuni giocatori non in forma, togliendo spazio a chi, in questo momento, sarebbe potuto essere più utile alla causa.

Di seguito il tweet di Alvino:

“È finita solo quando è finita! Ma questa sconfitta deve far riflettere Spalletti. Suoi i meriti per aver portato il Napoli a lottare per lo scudetto ma oggi deve recitare il mea culpa! Insistere su chi non è in forma si è visto che non paga. Spazio a chi ha la testa libera”!

È finita solo quando è finita! Ma questa sconfitta deve far riflettere Spalletti. Suoi i meriti per aver portato il Napoli a lottare per lo scudetto ma oggi deve recitare il mea culpa! Insistere su chi non è in forma si è visto che non paga. Spazio a chi ha la testa libera! — Carlo Alvino (@Carloalvino) April 10, 2022