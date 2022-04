Victor Osimhen è pronto a riprendersi il Napoli nella sfida in programma domani al Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Il nigeriano è di rientro dalla squalifica scontata contro l’Atalanta e si è lasciato alle spalle i problemi fisici patiti durante questa settimana a Castel Volturno.

Un calciatore di assoluto valore su cui Luciano Spalletti vuole costruire il sogno Scudetto, e non potrebbe essere altrimenti dati i numeri fatti registrare dalla squadra azzurra con lui in campo. Intenzione che la società azzurra vuole rinnovare anche in vista del futuro.

La risposta dell’attaccante sui rumors di mercato

Le prestazioni non passano inosservate in giro per l’Europa, dove sono diversi già i club in fila per corteggiare Osimhen, in particolar modo dalla Premier League.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Sirene di mercato a cui l’attaccante, per il momento, sembrerebbe dare non particolare rilevanza. Secondo quanto si legge quest’oggi su La Repubblica, infatti, la concentrazione è dedita soltanto a questo finale di campionato. Di seguito, quanto riportato dal quotidiano:

“Il Napoli ha conquistato una vittoria preziosa pure senza il suo campione che adesso è pronto a dare tutto. Poi Osimhen penserà al futuro con le big inglesi (lo segue pure il Manchester United) che seguono con molta attenzione la sua esplosione. Adesso l’unica priorità è il sogno tricolore da realizzare con annessa qualificazione alla Champions League, altro palcoscenico in cui Osimhen vorrà esibirsi. Ma l’orizzonte ha il colore viola della Fiorentina”.