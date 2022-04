Il Napoli attende sempre più trepidamente la sfida in programma domani allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Tappa – la prima delle ultime sette – di vitale importanza per dare un’ulteriore segnale in ottica Scudetto e per cercare di portare a casa il bottino pieno.

Non ci sono opzioni alternative per tenere vivo il sogno Tricolore e Luciano Spalletti lo sa più che bene. Il tecnico toscano nelle prossime ore sciolgierà quelli che sono gli ultimi dubbi di formazione, che potrebbe vedere qualche novità rispetto alla sfida di domenica scorsa contro l’Atalanta.

Ritorno da titolare per Fabian: le ultime sulla formazione

Gli azzurri possono contare sul doppio ritorno di Amir Rrahmani e, soprattutto, di Victor Osimhen. Il nigeriano sembra aver superato definitivamente le noie fisiche accusate in questa settimana ed è pronto a ritornare in attacco.

NAPLES, ITALY – MARCH 19: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring their team’s second goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

In difesa, confermato Zanoli, reduce da un’ottima prova contro l’Atalanta, al posto di Di Lorenzo. Il giovane esterno andrà a comporre la difesa insieme proprio al kosovaro, Koulibaly e Mario Rui.

A centrocampo si potrebbero vedere diverse novità: la prima, del tutto annunciata, prevede l’impiego dal primo minuto di Fabian Ruiz al posto di Frank Zambo Anguissa, squalificato dopo l’ammonizione rimediata al Gewiss Stadium. Ed è proprio in questo reparto che c’è il primo dei due dubbi di formazione: Zielinski o Elmas? Al momento, in polacco appare in vantaggio rispetto al numero 7.

In attacco, Lorenzo Insigne supporterà Osimhen, mentre si attende di capirne di più sulla fascia opposta. La sensazione è che sarà Politano a scalzare Lozano per una maglia da titolare, con l’ormai tradizionale passaggio di testimone che dovrebbe esserci a gara in corso.

Torreira squalificato: Italiano ha scelto il suo sostituto

4-3-3 canonico per il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che dovrà fare a meno del suo perno di centrocampo, Lucas Torreira. Al suo posto, l’ex Spezia si affiderà ad Amrabat.

I dubbi principali riguardano il reparto offensivo: Cabral e Piatek, entrambi non al meglio, con il primo che parte con i favori del pronostico. Altro ballottaggio, a sinistra, tra Sottil e Saponara.

Di seguito, le probabili scelte dei due allenatori:

Napoli (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil.