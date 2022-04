I tifosi del Napoli sono pronti ad accorrere domani allo stadio Diego Armando Maradona per spingere i propri beniamini nel match contro la Fiorentina, il primo atto di un finale di stagione che sarà decisivo per la voglia di Scudetto degli uomini di Luciano Spalletti.

Già nelle scorse ore si è parlato di un sold out difatti annunciato, data l’importanza della posta in palio e il ritorno alla capienza al 100%.

“Non c’è ancora il sold-out, mancano pochi biglietti nel settore inferiore della Curva A e in Tribuna Posillipo”, fa sapere Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. Che aggiunge: “Il tutto esaurito potrebbe anche non esserci ma il Maradona ribollirà di passione per trascinare il Napoli al successo. Questi numeri mancano a Fuorigrotta da Napoli-Paris Saint Germain del 6 novembre 2018, quando andarono a ruba i biglietti per il ritorno di Cavani da avversario.

NAPLES, ITALY – FEBRUARY 24: SSC Napoli supporters during the UEFA Europa League Knockout Round Play-Offs Leg Two match between SSC Napoli and FC Barcelona at Stadio Diego Armando Maradona on February 24, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per ritrovare la carica dei 50000 in una sfida di campionato, bisogna addirittura risalire alla stagione dei 91 punti, allo scontro diretto perso dal Napoli di Sarri contro la Juventus di Higuain. Considerando Napoli-Roma in programma a Pasquetta alle 19, il Maradona potrebbe fare il bis e, quindi, accogliere centomila spettatori circa nell’arco di otto giorni”.