Maradona verso il sold out e record dei presenti per Napoli-Fiorentina!

Dopo la vittoria a Bergamo sull’Atalanta, gli azzurri sono pronti a scendere il campo al Maradona contro la Fiorentina. Sulla scia dell’entusiasmo, portando avanti quel desiderio e quel sogno che sempre vive nei cuori dei tifosi, il Napoli tenta l’assalto alla vetta della classifica, ormai ad un solo punto di distanza.

Un aiuto considerevole verrà dato ai calciatori partenopei dai tifosi, che in questi giorni hanno letteralmente compiuto una corsa all’ultimo biglietto per riuscire ad assistere alla partita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i dati di vendita per questa partita sono impressionanti.

FOTO: Imago, Stadio Diego Armando Maradona

Finalmente con la capienza al 100%, lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto ad accogliere 54.726 tifosi. Pre-pandemia in quel Napoli-Barcellona vennero venduti 44.388 biglietti: record già stracciato in questa settimana per la partita contro la Fiorentina.

Attualmente si è già oltre i 45mila tagliandi venduti e si pronostica il tutto esaurito per una sfida fondamentale in ottica scudetto. Sono rimasti pochi posti disponibili nell’anello inferiore e nella Tribuna Posillipo, mentre nei Distinti e nelle Curve è già tutto esaurito.

Il Napoli non può cedere di un passo: i tifosi lo sanno e sono pronti a creare un’atmosfera da brividi.