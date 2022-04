Maradona Jr elogia Spalletti: “È riuscito a cambiarlo nel Napoli”

Diego Armando Maradona Junior, figlio di Diego Armando Maradona, è intervenuto durante il Pentasport in onda su Radio Bruno.

Maradona Jr

In particolare Diego JR, ha analizzato l’operato di Spalletti e di Italiano fino a questo momento e ha parlato della sfida in programma domenica alle 15.

Queste le sue parole:

“Il Napoli è una squadra matura ormai, è una squadra diversa rispetto a quella di qualche mese fa: Spalletti sta facendo un lavoro incredibile e ha saputo dare mentalità a tutta la squadra”.

Il lavoro di Italiano alla Fiorentina? “Se Spalletti non era una novità in questo campionato, Italiano ha dato dimostrazione di essere un tecnico preparato, capace di far produrre alle sue squadre un calcio molto bello”.

La gara di andata? “Nel primo tempo il Napoli ha sofferto molto e difatti il pareggio arrivò solo grazie ad una grande giocata di Osimhen. Invece, la sconfitta in Coppa Italia fu strana perché il Napoli in quel match aveva tante assenze e addirittura nei supplementari rimasero in nove”.