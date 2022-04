Retroscena sul bomber del Benfica: poteva essere del Napoli per 20 milioni!

Darwin Nunez, attaccante del Benfica, si sta mettendo in mostra in questa stagione a suon di gol ed ottime prestazioni.

Difatti, sembrano essere davvero tanti i club interessati al giocatore e la prossima estate potrebbe scatenarsi un’asta per assicurarsi le prestazioni sportive del calciatore.

In particolare, come riportato da Gianluca Di Marzio, il Napoli era ad un passo da Nunez che all’epoca vestiva la maglia dell’Almeria. Gli azzurri stavano per chiudere l’affare con una cifra intorno a 20 milioni.

LISBON, PORTUGAL – APRIL 05: Darwin Nunez of S.L. Benfica celebrates after scoring their side’s first goal during the UEFA Champions League Quarter Final Leg One match between SL Benfica and Liverpool FC at Estadio da Luz on April 05, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

Quando sembrava tutto fatto però i partenopei decisero di virare su Victor Osimhen e l’affare saltò. In ogni caso, nonostante il calciatore non sia arrivato al Napoli, il ds Cristiano Giuntoli avrebbe portato in azzurro un giovane talento che adesso sta incantando tutta l’Europa.