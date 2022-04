Mazzarri riapre la polemica: “È successo contro il Napoli!”

Walter Mazzarri, tecnico toscano del Cagliari, ha parlato nella giornata odierna in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Juventus.

Il Match si disputerà domani sera alle 20.45 alla Unipol Domus Arena di Cagliari, sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre.

In particolare, però, il tecnico dei sardi è tornato sulla sfida contro il Napoli andata in scena lo scorso 21 febbraio e terminata con il punteggio di 1-1.

Cagliari-Napoli, Osimhen (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

Fu una partita molto difficile per gli azzurri che riuscirono ad agguantare il pareggio solo nel finale grazie ad un guizzo di Osimhen.

Queste le parole di Mazzarri:

Tanti gol subiti e pochi segnati, cosa non va? “In certi momenti le cose non vanno. Se guardiamo al Napoli abbiamo creato tantissimo e non abbiamo segnato, con il Milan potevamo raccogliere di più”.