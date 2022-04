UFFICIALE – C’è l’esito degli esami di Mancini: la notizia in vista del Napoli

Arrivano buone notizie per la Roma e per Josè Mourinho dall’infermeria. Nel corso della partita di ieri di Conference League contro il Bodo Glimt si era fermato Gianluca Mancini per un dolore al ginocchio.

ROME, ITALY – OCTOBER 24: Victor Osimhen of SSC Napoli runs with the ball whilst under pressure from Gianluca Mancini of AS Roma during the Serie A match between AS Roma and SSC Napoli at Stadio Olimpico on October 24, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Gli esami svolti oggi però hanno scongiurato la presenza di lesioni e dunque si tratta solo di un trauma conclusivo al ginocchio destro per il giallorosso. Sarà tenuto a riposo contro la Salernitana, ma sarà già arruolabile per il ritorno di Conference League all’Olimpico.

Sarà quindi regolarmente a disposizione di Josè Mourinho anche per il match di Serie A contro il Napoli.