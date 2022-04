“Koulibaly il migliore in Italia, vi dico una cosa su Osimhen”, Bremer manda un messaggio al Napoli?

Uno dei nomi più caldi in vista della prossima sessione di calciomercato è sicuramente quello di Gleison Bremer, difensore centrale del Torino. Il brasiliano ha rilasciato un’intervista molto profonda ai microfoni di DAZN: Koulibaly e Osimhen tra i temi trattati.

Bremer Torino intervista

Bremer a DAZN: “Koulibaly il più forte in Serie A!”

Il centrale del Toro, che da tempo è nel mirino dei top club italiani ed europei, ha speso belle parole per Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen:

“I miei difensori preferiti? Secondo me Virgil van Dijk è il numero uno a livello internazionale. Certo, insieme a Sergio Ramos. In Italia? Per me Kalidou Koulibaly è il più forte. Osimhen? Devi prendergli 3-4 metri, altrimenti non lo prendi più. Non gli piace ricevere il pallone, ma attaccare lo spazio. E quando lo fa è devastante“.