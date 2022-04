Januzaj-Napoli: Raiola chiarisce il suo obiettivo

Adnan Januzaj, centrocampista belga del Real Sociedad, è stato più volte accostato al Napoli come possibile acquisto per la sessione estiva di calciomercato. Chiarimenti sulla situazione attuale del giocatore impegnato in Primera Division sono stati forniti dal giornale spagnolo Mundo Deportivo.

FOTO: Getty Images, Januzaj

Secondo quanto riportato, Mino Raiola, manager del calciatore classe ’95, avrebbe già reso nota la propria posizione al club spagnolo: “Januzaj è da Champions“. Con molta probabilità, quindi, l’attesa per il rinnovo è dettata dal fatto che il centrocampista aspetta di capire se il Real Sociedad otterrà o meno l’accesso ad una competizione europea.

Il Napoli ha manifestato interesse per il giocatore, ma in vantaggio su di lui tra le scelte del club ci sono Michael Lang, del Borussia Mönchengladbag, Berardi e Hamed Traoré, del Sassuolo, e Luis Sinisterra, del Feyenoord.