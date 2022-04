Fabio Capello sullo scudetto: “Non ho dubbi sulla favorita!”

Sull’edizione odierna del Corriere dello Sport è stata pubblicata un’intervista all’ex allenatore Fabio Capello che ha espresso la propria opinione sulla corsa scudetto, senza nascondere le sue preferenze.

Fabio Capello

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Il Napoli è la mia favorita. Lo dissi in tempi non sospetti e lo ripeto anche ora che è in corsa. Gli azzurri hanno l’allenatore giusto. Spalletti possiede l’esperienza e la convinzione che servono. Il punto di forza è la difesa, concede poco“.