Calciomercato Napoli, un gioiello del Sassuolo nel mirino: arriva la conferma di Carnevali

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rivelato un’importante notizia di calciomercato che riguarda il Napoli a La Gazzetta dello Sport. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago – Traorè Sassuolo Calciomercato Napoli

Il Napoli punta Traorè

“Traorè è sbocciato: Dionisi ha saputo dargli le motivazioni giuste. Piace al Napoli e in Premier League, sicuramente ha grandi qualità”.

“Il desiderio sarebbe di non vendere nessuno, ma è irrealizzabile. Però non mi chieda il numero. Per me è già doloroso pensarci. E mi lasci dire che almeno oggi sono tutti incedibili. Poi chissà…”.