Bari o Napoli? Le ultime sulla scelta di De Laurentiis per la multiproprietà

Con la promozione del Bari in Serie B, Aurelio De Laurentiis non può più rimandare la cessione di uno dei due club. Secondo le regole relative alla multiproprietà, infatti, dalla stagione 2024-25, non sarà ammesso possedere più di un club dalla Lega Pro alla Serie A. Il Presidente azzurro necessita quindi di trovare una soluzione e, soprattutto, di compiere una scelta.

Aurelio De Laurentiis Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, De Laurentiis ha già deciso come procedere in materia. La scelta, non ancora ufficiale, è quella di cedere il Bari e tenere il Napoli. L’idea era appunto quella di attendere il ritorno del club pugliese in Serie B, in modo tale da ricevere offerte consistenti.

Gli interessati sono principalmente facoltosi imprenditori italiani, che vorrebbero rilevare il club biancorosso. Non è ancora in atto, però, una vera e propria trattativa tra De Laurentiis e i possibili acquirenti, al vaglio solo del sindaco di Bari, Antonio Decaro.