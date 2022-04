Asta per la maglia di Maradona, Dalma accusa: “È una vergona, vi spiego perché”

È arrivata pochi giorni fa la notizia che Sotheby’s, una delle case d’asta maggiori al mondo, metterà all’asta la maglia che Diego Armando Maradona indossò nella sfida tra Argentina e Inghilterra nel Mondiale dell’86. Quella maglia con cui segnò il famoso gol della Mano de Dios.

Secondo quanto riportato, quella maglia era stata donata al National Football Museum di Manchester tramite Steve Hodge. Il prezzo di partenza fissato per l’asta sarà di circa 5 milioni di euro.

Ai microfoni di una radio argentina, però, sono intervenute la figlia e la moglie del Pibe de Oro, Dalma Maradona e Claudia Villafane, che hanno smentito l’originalità della maglia. La figlia ha spiegato, infatti, che in quella partita Diego Armando Maradona indossò ben due magliette: una nel primo tempo e una nel secondo tempo, con la quale mise a segno la famosa rete.

Dalma Maradona e Diego Armando Maradona

“Quella all’asta non è la maglia che usò nel secondo tempo. È di quella partita, ma papà la indossò nel primo tempo. Conoscendo papà, so che non ha regalato quella maglia a nessuno. Non voglio dire che ce l’ha per non creare problemi a questa persona. Ma posso affermare che all’asta non sta andando la maglia con cui mio padre segnò i gol“. Ha parlato così in trasmissione Dalma Maradona.

E ha continuato accusando i promotori dell’asta: “Voglio che la gente sappia: stanno guadagnando dei soldi con qualcosa che non è loro, è una vergogna“.