Scamacca accostato al Napoli: il giocatore ha preso una decisione

L’attaccante del Sassuolo Gianluca Scamacca piace tanto al Napoli e le voci di mercato lo hanno accostato più volte al club azzurro, soprattutto in vista di un ipotetico addio di Osimhen. Il giocatore classe ’99, però, non ha attirato solo l’interesse della società partenopea: sono diverse le squadre, di Serie A e non, che hanno gli occhi puntati su di lui.

Calciomercato Napoli Scamacca (Getty Images)

Una di queste è il Milan, che, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha oltre 100 milioni di euro pronti da investire per un difensore, un centrocampista e un centravanti, in vista della prossima stagione. Proprio per l’attacco i rossoneri hanno come obiettivo il giovane Gianluca Scamacca.

Nonostante il rinnovo trovato con il Sassuolo, il futuro del calciatore è verso una big. L’attaccante, però, ha preso una decisione, rifiutando il Dortmund: vuole restare in Italia.