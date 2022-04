Esami strumentali per Osimhen: arriva la notizia da Castel Volturno!

La SSC Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report allenamento della seduta odierna svolta all’SSC Napoli Konami Training Center.

Victor Osimhen Esami Strumentali

Di seguito il comunicato:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma allo Stadio Maradona domenica 10 aprile allo ore 15.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto personalizzato in campo. Malcuit ha svolto personalizzato in palestra per un sovraccarico alla gamba destra.

Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo.

FONTE: SSC NAPOLI