Apprensione per Osimhen: le ultime sull’infortunio dell’attaccante del Napoli

Dopo l’assenza di Osimhen in Atalanta-Napoli, per scontare un turno di squalifica, Spalletti mira ad avere titolare il suo centravanti nel match contro la Fiorentina al Maradona. Un risentimento alla coscia sinistra, accusato nella sessione di allenamento di ieri, però, fa preoccupare tutti i tifosi e pone un interrogativo sulla sua possibile presenza in campo.

Napoli Osimhen (Getty Images)

L’attaccante nigeriano, a differenza dei suoi compagni che hanno usufruito del giorno di riposo, martedì ha svolto un allenamento in solitaria, incentrato sulla forza. Questo potrebbe avergli causato un affaticamento muscolare, che potrebbe recuperare in breve tempo con lavoro personalizzato oggi e domani e la rifinitura in gruppo sabato.

I medici non si sono ancora pronunciati sulle sue condizioni per approfondire gli esami e valutare le condizioni del nigeriano. Nella giornata di oggi sarà possibile carpire più informazioni, a seguito degli accertamenti e della sessione mattutina di allenamento.