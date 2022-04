Moratti a sorpresa sulla lotta scudetto: “Milan, Napoli o Inter? Sono loro i favoriti”

Massimo Moratti, ex Presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli analizzando la corsa scudetto e parlando anche della debacle della Nazionale.

Massimo Moratti

Queste le sue dichiarazioni:

Che gusto c’è se vince sempre l’Inter? “Questo sempre mi sembra un po’ esagerato“.

Dopo la delusione mondiale, sarebbe bel segnale mandare nel mondo l’immagine di una città come Napoli in festa? “Sarebbe bellissimo, un segnale di ripresa, ma ciò non toglie che farò ancora il tifo per l’Inter. Da inizio campionato dico che il Napoli sarebbe stata la più forte e per me è ora favorita”.

Che giocatore prenderebbe dal Napoli per la sua Inter? “Osimhen, anche se ho un amore particolare per Koulibaly. Osimhen, però, è divertente, è coraggioso, ha idee. Prenderei lui”.

Su Inzaghi? “È difficile, si è trovato una squadra che aveva appena vinto ma che aveva venduto i suoi campioni. I tifosi avevano voglia di vincere ancora e lui doveva ricostruire la squadra. Lo ha fatto bene. Ora è un po’ in crisi ma ha fatto un grande lavoro”.

Ha fatto bene Mancini a restare? “Sì, ma ha fatto bene perché in buona fede. Ventura aveva una situazione diversa. Mancini viene dalla vittoria dell’Europeo. Se ha fatto questa scelta probabilmente vede qualcosa di positivo che magari noi non vediamo”.