Monte ingaggi Napoli: De Laurentiis fissa una cifra massima

Il monte ingaggi del Napoli si è aggirato oltre i 100 milioni di euro negli ultimi anni e la scelta di De Laurentiis è stata quella di mirare a ridurre progressivamente tale cifra, soprattutto a seguito della pandemia e dei mancati incassi.

FOTO: Imago, De Laurentiis

Nel secondo anno di Ancelotti il monte ingaggi raggiunse i 135 milioni di euro, cifra che è andata riducendosi di stagione in stagione: 128 milioni l’anno successivo e 108 in questo. L’obiettivo di Aurelio De Laurentiis, però, è quello di abbassare ancora di più il monte ingaggi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti il Patron del club azzurro punta a 75-80 milioni per il prossimo campionato.

Per questo motivo, il Napoli ha dovuto fare un passo indietro nell’interessamento su Zaniolo, in rottura con Mourinho, anche se con un contratto in scadenza nel 2024.