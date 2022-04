Le parole di Spalletti dopo Napoli-Milan: svelato il retroscena!

Dopo lo 0-1 contro il Milan in casa, le ambizioni di scudetto per il Napoli sembravano necessitare di un ridimensionamento. Gli azzurri avevano mancato un appuntamento importante, lasciando l’amaro in bocca a tutti i tifosi accorsi in gran numero al Maradona.

La reazione però c’è stata: nove punti in tre partite, contro Verona, Udinese e Atalanta. Punti importanti che attualmente proiettano il Napoli a -1 dai rossoneri primatisti in classifica.

FOTO: Luciano Spalletti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha rivelato un retroscena relativo proprio a quel 6 marzo e a quello sconfitta contro il Milan. Rientrato negli spogliatoi, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rivolto queste parole ai suoi giocatori:

“Io domattina alle 8 sono a Castel Volturno a lavorare. Chi non se la sente si faccia da parte“.

Parole importanti che hanno dato la carica giusta ai calciatori del Napoli per tornare in campo con convinzione dei propri mezzi e non abbattuti dal risultato sfavorevole di quella gara.