Elmas: “Abbiamo sempre creduto allo scudetto, c’è tanto entusiasmo nel gruppo”

Elijf Elmas, centrocampista del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla stagione che sta vivendo e parlando della prossima partita contro la Fiorentina.

Elijf Elmas Napoli

Queste le sue dichiarazioni:

Sull’Atalanta: “Siamo andati lì e abbiamo fatto il nostro lavoro, è stata una partita difficile, ma molto importante. Abbiamo una squadra forte e possiamo giocarcela fino alla fine”.

Com’è stato il gol all’Atalanta? “È stato bellissimo per me e per la squadra. Quando Koulibaly ha passato la palla a Lozano ho detto: “vado” poi la palla è arrivata e ho fatto gol”.

Ci credete di più dopo la vittoria sull’Atalanta? “Sì, ci abbiamo sempre creduto e ora lo facciamo anche di più. Siamo un gruppo fantastico con un grande mister e quindi crediamoci. Dobbiamo vincere le ultime sette partite”.

Come state preparando la partita contro la Fiorentina? “Ci alleniamo bene, come sempre. Pensiamo solo alla Fiorentina”.

Hai un bel rapporto con Spalletti? “Sì, gli voglio bene. Sono cambiate tante cose. L’importante è vincere le partite, anche giocando meno bene. Solo così si può vincere lo scudetto. Ci vuole cazzimma“.

Avete fatto un’impresa contro l’Italia? “Per il mio paese è stato un sogno. Eravamo molto felici. Mi è dispiaciuto per i tanti amici che ho in Italia e penso che loro meritavano di andare al mondiale. Hanno fatto una grande partita contro di noi, ma il calcio è così. Non vincono sempre i più forti”.

Dove ti piace giocare? “Mi trovo molto bene da trequartista o sulla fascia sinistra. In nazionale gioco anche da attaccante, dipende da dove serve”.

Ti immagini cosa può succedere a Napoli in caso di vittoria scudetto? “Non so cosa aspettarmi, spero di vincere. Ne ho parlato con Pandev che mi ha detto che era qualcosa di indescrivibile. Vedo il popolo che siete e speriamo di farvi felici dopo trent’anni“.