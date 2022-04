Bremer-Napoli: un’altra big in vantaggio sul difensore

Il difensore del Torino Bremer si è distinto particolarmente in questa stagione per le ottime prestazioni messe in campo. In 28 partite giocate il calciatore brasiliano ha realizzato tre reti e un assist, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A.

Tra questi anche il Napoli, che era interessato ad acquistarlo. Negli ultimi giorni, però, l’Inter ha messo la freccia per il sorpasso sul club partenopeo nelle trattative. Bremer è valutato 25 milioni di euro e il suo addio ai granata in estate si fa sempre più concreto.

FOTO: Getty Images, Bremer

L’edizione odierna di TuttoSport parla già di una futura coppia Skriniar-Bremer in difesa per i nerazzurri, che si preparano a salutare De Vrij. L’Inter, infatti, punta a cedere l’ex Lazio, ormai quasi trentenne, in Premier League per un’offerta da 20 milioni. Questi soldi verrebbero poi reinvestiti per acquisire il difensore brasiliano. I nerazzurri potrebbero anche proporre al Torino Dimarco come contropartita.