Napoli-Fiorentina, previsto il sold-out al Maradona: terminati i biglietti in un altro settore

La fine dello stato di emergenza ha decretato anche il cessare delle limitazioni per la capienza degli stadi, e perciò proprio nel pieno della volata Scudetto gli stadi italiani sono ritornati a massima capienza. A fronte di questo i tifosi del Napoli hanno voglia di farsi sentire per spingere i partenopei verso il sognato tricolore; al Maradona infatti per Napoli-Fiorentina si prevede una vera e proprio bolgia.

Napoli Fiorentina

Di questa mattina è infatti la notizia di un altro settore dello stadio di Fuorigrotta sold-out, la Tribuna Nisida. A quattro giorni dal fischio d’inizio sono già 40.000 i tagliandi strappati, con Curva A superiore, Curva B superiore, Distinti e Tribuna Nisida già sold-out, mentre i posti nelle due Curve inferiori e in Tribuna Posillipo sono quasi esauriti.