Napoli-Fiorentina, sarà Mariani l’arbitro del match: i precedenti sorridono agli azzurri

L’AIA ha come di consueto diramato le designazioni per la prossima giornata. Il direttore di gara per Napoli-Fiorentina sarà Maurizio Mariani, fischietto della Sezione di Aprilia con ormai una longeva carriera di Serie A.

Maurizio Mariani

L’arbitro romano ha già precedentemente incrociato gli azzurri in ben 15 gare, e per ora il bilancio è decisamente favorevole al Napoli, con dieci vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L’ultima gara dei partenopei diretta da Mariani è stata Venezia-Napoli, finita 0-2 a favore degli uomini di Luciano Spalletti. Le quattro sconfitte, invece, sono arrivate nelle quattro gare precedenti, di cui tre nella cornice del Diego Armando Maradona.

Questa la sestina completa:

MARIANI

PAGANESSI – TOLFO

IV: GARIGLIO

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI