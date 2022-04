Napoli-Fiorentina: possibile mossa a sorpresa di Spalletti, in attacco

Il Napoli si ritroverà anche quest’oggi a Castel Volturno per preparare l’importantissima sfida in programma domenica allo stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Una tappa di vitale importanza per confermare – se non rilanciare – le ambizioni Scudetto del Napoli, discorso in cui gli azzurri ne fanno parte in maniera attiva.

Luciano Spalletti ritroverà Amir Rrahmani e, soprattutto, Victor Osimhen, sostituito a Bergamo da Dries Mertens, autore a sua volta di una buona prestazione corale. Proprio questi ultimi, il nigeriano e il belga, possono essere gli ingredienti di una possibile mossa a sorpresa a firma del tecnico partenopeo.

Coppia Mertens-Osimhen? Le ultime

La tentazione c’è, anche in virtù di quella che è stata la prestazione del numero 14 contro l’Atalanta. In ogni caso, Spalletti non potrà fare a meno dell’ex Lille, che è in un ottimo momento di forma. Da qui, la suggestione di un possibile tandem in avanti.

NAPLES, ITALY – JANUARY 23: Victor Osimhen of SSC Napoli greets his teammate Dries Mertens after the Serie A match between SSC Napoli and US Salernitana at Stadio Diego Armando Maradona on January 23, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A lanciare la notizia è l’edizione odierna de La Repubblica, spiegando quelle che possono essere le scelte di Spalletti:

“Meret e Ounas tentano il recupero, mentre è certo il ritorno tra i titolari di Rrahmani. In attacco possibile il tandem tra Mertens e ‘VO9’, carico a mille dopo l’allenamento solitario a Castel Volturno. È lui l’uomo in più degli azzurri nella volata per lo scudetto”.