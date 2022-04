Napoli-Fiorentina è una delle sette finali da non sbagliare per tenere vivo il sogno Scudetto. Il successo esterno a Bergamo contro l’Atalanta ha acceso ulteriormente i sogni dei tifosi partenopei, pronti ad accorrere in massa al Diego Armando Maradona per spingere i propri beniamini nel match contro i Viola. Chi è stato assente forzato domenica e pronto a riprendersi la scena è Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano era indisponibile al Gewiss Stadium per squalifica, ma è carico per tornare a disposizione di Luciano Spalletti.

Lasciati alle spalle i rumors di questi giorni che lo hanno visto protagonista – compresi quelli legati al calciomercato -, il numero 9 azzurro ieri si è ripresentato a Castel Volturno per una seduta personalizzata.

NAPLES, ITALY – MARCH 19: Victor Osimhen of SSC Napoli celebrates after scoring their team’s second goal during the Serie A match between SSC Napoli and Udinese Calcio at Stadio Diego Armando Maradona on March 19, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Da solo per tenere alta la sua condizione dopo i giorni di stop seguiti al k.o. patito con la nazionale al playoff per il Mondiale”, scrive quest’oggi La Gazzetta dello Sport.

Già nella giornata di lunedì, Osimhen aveva lavorato insieme ai calciatori che non avevano giocato contro l’Atalanta, partecipando alla partitella finale contro una formazione mista delle giovanili.

“Ha fretta di rituffarsi nell’entusiasmo che avvolge il Napoli”, aggiunge il giornale. “Anche per dimenticare la delusione contro il Ghana che gli ha cancellato il sogno di poter giocare il Mondiale”.