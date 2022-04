Calciomercato Napoli, Depay nel mirino di tre top club di Serie A

L’arrivo sulla panchina di Xavi ha dato una nuova vita al Barcellona, che è tornato serenamente in zona Champions League ed ha vinto 4-0 al Bernabeu contro i rivali del Real Madrid.

Se per tanti giocatori è stata una benedizione, non lo è certo stata per Memphis Depay. L’ala olandese ha perso il posto da titolare ai danni del grande acquisto di gennaio, Ferran Torres.

Secondo i report che arrivano dalla Catalogna, l’ex Lione e United lascerà dopo appena una stagione i blaugrana. Arrivato in estate a parametro zero, aveva firmato un biennale da 5 milioni netti a stagione. 31 presenze tra tutte le competizioni in stagione, ha segnato 10 reti, tutte in Liga, e fornito 3 assist ai propri compagni.

Barcellona, Memphis Depay (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Secondo quanto riportato da fishajes.net, ci sarebbero ben tre dei top club del nostro campionato: Juventus, Milan ed Inter. Con i bianconeri che aveva già mostrato interesse in estate, salvo poi fermarsi a quello. Visto l’esoso ingaggio, e la scadenza del contratto, l’olandese potrebbe diventare una grande occasione a costo limitato per tutte e tre. Dipenderà da quante squadre saranno intrigate dal suo profilo.

Il 28enne era stato anche accostato al Napoli, che potrebbe scegliere lui tra una serie di profili adatti a sostituire il partente Lorenzo Insigne.