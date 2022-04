Bruscolotti critica il gesto di un giocatore del Napoli: “Bisogna fargli una tiratina d’orecchie”

Il Napoli affronterà la Fiorentina nella partita di domenica pomeriggio, alle 15, al Maradona: gli azzurri sfideranno la Viola orfani di Zambo Anguissa, che era diffidato ed è stato ammonito nella felicissima trasferta di Bergamo, contro l’Atalanta. Un ex azzurro, Giuseppe Bruscolotti, ha criticato il gesto del centrocampista camerunese in diretta a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Anguissa Atalanta Napoli

Bruscolotti duro su Anguissa: ”Non doveva prendersi quel giallo a Bergamo!”

Di seguito le dichiarazioni di Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Una tiratina d’orecchie la farei soltanto a Zambo Anguissa, che si è preso un giallo inutile da diffidato. I calciatori di forza in questo finale di stagione sono fondamentali, per me ha sbagliato!”