Pedullà difende Koulibaly: “C’è il rischio di sfociare nella retorica!”

Ennesimo episodio di matrice razzista all’interno di uno Stadio ed ancora una volta indirizzato al difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly. Di fronte a questi beceri atti e in attesa di un provvedimento ufficiale, in molti si sono schierati al fianco del giocatore senegalese.

Il giornalista Alfredo Pedullà ha espresso la propria opinione sull’accaduto tramite i propri canali web. “KK merita altro, perché lui è un esempio, l’ambasciatore della correttezza, un professionista esemplare che potrebbe dare lezioni a tutti. Compresi quegli imbecilli in servizio permanente, mai puniti come la logica, il rispetto e la civiltà imporrebbero“.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

L’esperto di mercato si è esposto a difesa del difensore azzurro, criticano il tendenziale atteggiamento di passività che si sviluppa di fronte a questi atti.

“Ora che ogni dieci minuti si parli di razzismo, senza alcun tipo di decisione o di legge, è un esercizio stucchevole e inutile. Anche a Bergamo, ieri, lo stesso film accompagnato da parole inutili, stucchevoli, noiose. Senza i fatti, ma fatti veri, rasenteremo il ridicolo e andremo oltre. E dimostreremo di essere incapaci verso qualsiasi tipo di problema. Si possono fare spot e organizzare dibattiti, l’unico rischio è quello di sfociare nella retorica. In questo modo non si fa altro che penalizzare chi subisce come se fosse un’eterna spugna“.