Calciomercato Napoli, l’alternativa ad Osimhen arriva dalla Premier

Victor Osimhen, centravanti del Napoli, sta disputando una grande stagione fin qui nonostante le numerose partite saltate causa infortunio.

Il nigeriano oltre che ad essere importante in fase realizzativa è anche un punto di riferimento in campo per lo sviluppo della manovra offensiva.

Napoli Osimhen (Getty Images)

Ovviamente, le sue ottime prestazioni non stanno passando inosservate e difatti, come riportato da Alfredo Pedullà nell’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Napoli fissa il prezzo e valuta il sostituto.

La cifra richiesta dal Napoli qualora qualche club fosse interessato ad Osimhen è di 100 milioni.

Come alternativa, intriga Scamacca anche se la concorrenza delle milanesi è forte e dunque, spunta un nome nuovo: si tratta di Armando Broja, classe 2001 di proprietà del Chelsea in prestito al Southampton.

La valutazione del giocatore è di circa 30-35 milioni ma il prezzo è destinato a salire considerate le ottime prestazioni del giocatore.