Juan Jesus, l’agente: “Futuro? La società mi dice sempre una cosa”

Roberto Calenda, agente di Juan Jesus, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” a Radio Marte è così intervenuto a commentare la situazione legata al futuro del difensore in maglia azzurra: “La società me lo ripete in continuazione che è un grande uomo e calciatore. Trovare gente come lui in giro è davvero difficile, è un vero leader e lo sta dimostrando ogni volta che viene chiamato in causa o anche quando va in panchina. Juan è un giocatore vero e forte, sposa sempre la causa della squadra in cui gioca.”

Juan Jesus Napoli

Un retroscena poi sulla trattativa che lo ha portato in azzurro: “L’ho offerto al Napoli che ha capito subito il discorso della qualità del ragazzo, anche se veniva da due anni in cui inspiegabilmente non giocava. Loro sono stati attenti e bravi a fare un mercato in cui si sono toccati i tasselli giusti in una rosa già molto competitiva”.