Marcolin su Kvaratskhelia: “Non è facile giocare in Serie A, Osimhen ne è l’esempio”

Durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Martedì’, in onda su Canale 8, è intervenuto Dario Marcolin, allenatore ed opinionista Dazn. Ha parlato del possibile nuovo arrivo del Napoli, Kvaratskhelia, e del suo possibile adattamento alla Serie A. Di seguito le sue parole:

“Non lo conosco come giocatore, ma mi fido di quelli che hanno portato diversi giocatori a Napoli. È anche vero che il Napoli può pensare di giocare con Lozano a sinistra, e Politano a destra. Può essere un giocatore che piano piano si farà”.

“Attenzione a non permettere l’errore di pensare che giochi titolare, per il partente Insigne, al suo arrivo. Le premesse sono eccellenti, però giocare in Italia è un’altra cosa“.

Georgia, Kvaratskhelia (Getty Images)

“Lo vediamo con i gol che ha segnato Osimhen contro le grandi squadre, zero, per il momento. Ha sicuramente classe, ma giocare in Italia contro certi difensori non è certo facile”.