Luigi De Laurentiis: “Mio padre è un maestro! Multiproprietà? C’è tempo”

Con ben tre giornate d’anticipo, il Bari di Luigi De Laurentiis ha conquistato la promozione in Serie B. Il Presidente del club biancorosso ha rilasciato un’intervista a Il Mattino soffermandosi anche sulla questione della multiproprietà.

Di seguito un estratto delle sue parole:

“Il Bari somiglia al Napoli in tantissime cose. In una gestione del club molto snella e nel controllo rigoroso dei conti. Anche se magari in serie B le cose gireranno diversamente, fino ad adesso i ricavi sono stati minimi, perché non ci sono i diritti tv e i ritorni sono davvero limitati. Tutto è stato fatto a fondo perduto. Ma un fondo pieno di felicità per questa promozione“.

“Sarebbe divertente un’amichevole tra Bari e Napoli quest’estate. Anche per vedere se mio padre dopo un gol degli azzurri ha il coraggio di gioire con me al suo fianco“.

Luigi De Laurentiis e Aurelio De Laurentiis

“Stiamo affrontando l’argomento multiproprietà con gli avvocati. Ma sono giorni belli, sono momenti che inseguivo da quattro anni in cui abbiamo vissuto tante difficoltà e ingoiato anche molte delusioni. C’è tempo per affrontare questa vicenda“.

“Mio padre mi ha insegnato la gestione della piazza. Adesso ho capito tante cose che ha fatto lui in questi anni nel Napoli che prima, magari, mi erano meno chiare. Bisogna anche saper essere psicologi quando si guida un club e poi devi essere pronto a prendere ogni tipo di insulto, senza reagire. In ogni stadio dove sono andato sono stato sommerso di parolacce: bisogna avere le spalle larghe. Come lui le ha nel Napoli. Un autentico maestro“.