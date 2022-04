Cassano provoca: “Jorginho e Allan insieme in Serie A”

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv in diretta questa sera su Twitch, commentando la stagione della Lazio fino a questo momento, si è soffermato sui possibili movimenti di calciomercato dei biancocelesti in vista della prossima stagione. Per l’ex attaccante della Sampdoria, in caso di addio di Milinkovic–Savic, Maurizio Sarri per rinforzare il centrocampo chiederebbe alla dirigenza due ex calciatori azzurri, allenati entrambi durante la sua avventura al Napoli.

Bobo Tv

Queste le sue parole: “Io non escluderei Jorginho e Allan alla Lazio nella prossima stagione. Se il club dovesse cedere Milinkovic-Savic per 70-80 milioni in estate poi potrebbe andare alla caccia dei due centrocampisti, anche se c’è il problema ingaggio per il primo. Serve anche un difensore che comandi la difesa, visto che andranno via sia Acerbi sia Luiz Felipe. La Lazio deve prendere 3-4 giocatori nella prossima stagione fra difesa e centrocampo”.