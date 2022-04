Episodi razzisti in Atalanta-Napoli, interviene il Ministro dell’Interno?

Ieri pomeriggio, in casa dell’Atalanta, il Napoli ha vinto una partita tanto importante quanto, almeno sulla carta, complicata.

Tuttavia, gli uomini di Spalletti sono riusciti a mettere la partita in discesa fin dal primo tempo, chiuso con un rassicurante doppio vantaggio, per poi chiudere il match sull’1-3 in finale con un contropiede magistrale.

FOTO: Getty – Napoli Elmas Lozano

Dispiace, è un peccato e soprattutto un grosso problema pensare che, nel giorno dopo una partita del genere, si debba parlare dell’ennesimo episodio di razzismo piuttosto che elogiare i protagonisti.

All’uscita dal campo, infatti, Kalidou Koulibaly è stato gravemente insultato e, come riporta Il Corriere dello Sport, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha ricevuto diversi messaggi da alcuni senatori, chiedendo di identificare i responsabili delle inaccettabili parole rivolte al 26 azzurro.

Inoltre, a Genova, i tifosi della Roma hanno inneggiato in modo becero al Vesuvio. La richiesta è quella del Daspo a vita per tutti i responsabili.