Osimhen torna a Castel Volturno: lo farà in allenamento

Dopo il clamore suscitato dal mancato ritorno a Napoli di Victor Osimhen, il (presunto) caso è già totalmente sparito.

Ieri infatti, nel prepartita, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha chiarito che al giocatore era stato concesso un permesso per motivi personali e che, come da accordi, sarebbe rientrato ieri.

FOTO: Getty – Osimhen Napoli

Questa mattina, il numero nove azzurro tornerà ad allenarsi con i compagni e, come riferisce La Gazzetta dello Sport, oggi affronterà un allenamento più intenso, insieme ai coloro che ieri non sono stati protagonisti in campo.